Le Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Le Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Le Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Le Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Le Liu 14 Şubat 1989 tarihinde Peking şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘乐 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Le Liu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Le Liu'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Le Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Le Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Le Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Le Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında LN SY Urban

23 Ocak 2017 yılında SZ Renren

2 Ocak 2018 yılında CQ Dangdai Lif.

9 Haziran 2022 yılında DL Huayi

18 Ağustos 2022 yılında DL Pro

Le Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Le Liu şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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