Le Marie: ABD ek gümrük vergisi uygularsa AB karşılık verecek

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Fransa'dan ithal ettiği ürünlere ek gümrük vergisi getirmesi durumunda, Avrupa Birliği'nin (AB) karşılık vereceğini söyledi.

Bir radyo programında konuşan Le Marie, ABD'nin ek gümrük vergilerinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve ABD'nin yeni yaptırımlarına AB'nin karşılık vermek için hazır olacağını ekledi.

BD Ticaret Temsilciliği Pazartesi günü yayınladığı açıklamada, Fransa'nın dijital hizmetler vergisinin ABD'li firmalarına zarar vereceğini iddiasıyla 2.4 milyar dolarlık Fransa ürününe yüzde 100'e kadar ek gümrük vergisi uygulamayı önermişti.

Kaynak: DHA