Oyunun yapımcısı olan Riot Games, League of Legends: Wild Rift'in gelecek yıl mobil cihazlara ve konsollara geleceğini açıkladı. League of Legends: Wild Rift şu anda bilgisayarlardan oynanan League of Legends ile aynı özelliklere sahip olacak.

Mobilde çok oyunculu çevrimiçi savaş modu ve MOBA bulunacak. Riot Games, mobil oyunda yeni haritaların bulunacağı ve eşleşme süresinin kısa olacağını söyledi. League of Legends'ın iOS ve Android sürümlerinde hangi özelliklerin bulunacağını henüz tam olarak belli değil.

League of Legends mobile çıkış tarihi

Oyun 2020 yılında kullanıcılar ile buluşacak. League of Legends'in dünyadaki en popüler PC oyunu olduğuna inanılıyor. Ancak mobil oyunlar gün geçtikçe daha da geliştiği için bilgisayar kullanım oranı düşüyor. Fortnite 2018 yılında iOS'da büyük başarı elde etti ve yaklaşık 3 milyar dolar kazandı.

League of Legends'in mobil sürümü hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. League of Legends'i hemen aşağıda bulunan bağlantıdan cihazınıza indirebilirsiniz.

Riot Games, oyun için yapılacak olan 10. Yıl etkinliğinde League of Legends: Mobile oyunun açıklayabilir. Çünkü kullanıcılar, dönüm noktasını işaret eden bu etkinlikten çok sayıda müjdeli haber bekliyor.

League of Legends mobile indir

Birkaç yıl önce Çinli Tencent Games tarafından oyunun mobil versiyonunun geliştirilmesi için teklif gelmişti. Ancak Riot tarafı bunu kabul etmemiş ve PC platformunda ilerlemek istediklerini belirtmişlerdi. Bunun üzerine Tencent 2016 ve 2017 yıllarında League of Legends’a (LoL) benzer “Honour of Kings” ve “Arena of Valor” mobil oyunlarını çıkarttı. Bu oyunları özellikle Asya pazarını hedef alarak piyasaya sürdü. Bu oyunlar her ne kadar LoL’e benzese de ikisininde aslı gibi 10 yıllık mazisi ve büyük bir kitlesi yok.

the League of Legends mobile game is also expected to be launching today, with pre-registration links for the game in China and Brazil exposed before quickly taken down by Riot pic.twitter.com/e8C6xRiTvF — Rod Breslau (@Slasher) 15 Ekim 2019

Riot, özellikle PUBG ve Call of Duty oyunlarının mobil versiyonlarının elde ettiği başarıları görmüş olacak ki bu platformda da yer almak için harekete geçti. Bu durumun ortaya çıkması ise, League of Legends: Mobile için Brezilya ve Çin’de ön kayıt linklerinin önceden sızması oldu.

Riot Games ile Tencent arasındaki buzlar erimiş olacak ki mobil versiyon için birlikte çalıştıklarını dair bilgiler mevcut. Her iki tarafta bu işbirliğine yönelik sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Tencent’in mobil platform konusundaki başarısı PUBG Mobile ve Call of Duty: Mobile’deki performansları ile ortada. Bu tecrübeyi League of Legends: Mobile için kullanması çokta uzak olmayabilir.