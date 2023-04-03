Leander Naess Alvheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leander Naess Alvheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leander Naess Alvheim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leander Naess Alvheim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leander Naess Alvheim 15 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Leander Næss Alvheim şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leander Naess Alvheim Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kristiansund BK II futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK II takımına - tarihinde katılmıştır. Leander Naess Alvheim'nin Kristiansund BK II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Leander Naess Alvheim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leander Naess Alvheim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leander Naess Alvheim şuan Kristiansund BK II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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