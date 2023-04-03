Leander Naess Alvheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leander Naess Alvheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Leander Naess Alvheim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leander Naess Alvheim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.