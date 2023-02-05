Leandrinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandrinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandrinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandrinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandrinho 11 Ekim 1998 tarihinde Ribeirão Claro şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Henrique do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandrinho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBM Sports yapmaktadır. Leandrinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 12 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Leandrinho'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 7 Ağu 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandrinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandrinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandrinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandrinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2013 yılında Ponte Preta U17

1 Ocak 2015 yılında Ponte Preta

12 Ocak 2017 yılında Napoli

10 Temmuz 2018 yılında Atlético-MG B

30 Haziran 2019 yılında Napoli

28 Şubat 2020 yılında RB Bragantino

30 Haziran 2020 yılında Napoli

12 Ağu 2020 yılında RB Bragantino

8 Ağu 2022 yılında Londrina-PR

31 Aralık 2022 yılında RB Bragantino

Leandrinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandrinho şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Leandrinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 11 gol atmıştır.

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