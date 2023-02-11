Leandro Allende kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Allende Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Allende adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Allende Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Allende 16 Ağu 1996 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Leandro Allende şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Allende Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SinLimites SM yapmaktadır. Leandro Allende, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Leandro Allende'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leandro Allende Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Allende isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Allende Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Allende futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında DEPRO

12 Şubat 2021 yılında Chaco For Ever

Leandro Allende Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Allende şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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