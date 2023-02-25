Leandro Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Andrade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Andrade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Andrade 24 Eylül 1999 tarihinde Tavira şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Livramento Andrade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Andrade Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIA Football yapmaktadır. Leandro Andrade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Andrade'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leandro Andrade Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leandroandrade.24/

Leandro Andrade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Andrade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Andrade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Andrade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Olhanense

1 Temmuz 2013 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2014 yılında SC Farense U15

1 Temmuz 2015 yılında Olhanense S17

1 Temmuz 2016 yılında Olhanense U19

1 Temmuz 2019 yılında CD Fátima

28 Temmuz 2020 yılında Cherno More

13 Ocak 2022 yılında Karabağ

Leandro Andrade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Andrade şuan Karabağ takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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