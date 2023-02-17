Leandro Aversa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Aversa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Aversa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Aversa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Aversa 12 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Aversa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Aversa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Aversa'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Aversa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Aversa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Aversa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Aversa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Zürich U21

20 Temmuz 2022 yılında SC Kriens

Leandro Aversa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Aversa şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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