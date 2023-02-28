Leandro Benegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Benegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Benegas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Benegas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Benegas 27 Kasım 1988 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Iván Benegas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Benegas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Leandro Benegas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Benegas'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Benegas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Benegas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Benegas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Benegas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Rivadavia U19

31 Aralık 2006 yılında River Plate U20

1 Aralık 2007 yılında River Plate II

1 Ocak 2008 yılında Ind. Rivadavia

30 Haziran 2008 yılında River Plate II

1 Temmuz 2009 yılında Huracán

30 Haziran 2010 yılında River Plate II

1 Ağustos 2010 yılında C.A.I.

1 Ocak 2011 yılında Deportivo Armenio

4 Temmuz 2012 yılında La Calera

1 Ocak 2015 yılında U. de Chile

20 Ocak 2016 yılında Audax Italiano

30 Haziran 2016 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2016 yılında Palestino

31 Aralık 2016 yılında U. de Chile

1 Ocak 2020 yılında Palestino

4 Mart 2021 yılında Curicó Unido

15 Şubat 2022 yılında Independiente

12 Ocak 2023 yılında Colo Colo

Leandro Benegas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Benegas şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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