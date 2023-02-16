Leandro Chichizola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Chichizola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Chichizola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Chichizola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Chichizola 27 Mart 1990 tarihinde San Justo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Chichizola Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AREA SPORT TEAM yapmaktadır. Leandro Chichizola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Parma futbol takımında oynamaktadır. Parma takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Chichizola'nin Parma ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Chichizola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leochichizola/

Leandro Chichizola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Chichizola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leandro Chichizola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Chichizola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında River Plate

18 Ağu 2014 yılında Spezia Calcio

1 Temmuz 2017 yılında Las Palmas

1 Temmuz 2018 yılında Getafe

17 Ocak 2021 yılında FC Cartagena

7 Temmuz 2021 yılında Perugia

14 Temmuz 2022 yılında Parma

Leandro Chichizola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Chichizola şuan Parma takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.