Leandro Ciccolini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Ciccolini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Ciccolini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Ciccolini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Ciccolini 22 Nisan 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Alberto Ciccolini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Ciccolini Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Leandro Ciccolini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Ciccolini'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Ciccolini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Ciccolini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Ciccolini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Ciccolini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Def. Belgrano

1 Ocak 2019 yılında Unión Comercio

1 Temmuz 2019 yılında Juv. Unida (SL)

1 Ocak 2021 yılında San Miguel

8 Temmuz 2021 yılında GyE Mendoza

5 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2023 yılında GyE Mendoza

Leandro Ciccolini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Ciccolini şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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