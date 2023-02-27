Leandro Damiao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Damiao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Damiao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Damiao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Damiao 22 Temmuz 1989 tarihinde Jardim Alegre şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Damião da Silva dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Damiao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prattes Group yapmaktadır. Leandro Damiao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 2 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Leandro Damiao'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 1 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Damiao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LeandroDamiaoo

http://www.instagram.com/leandrodamiaoo/

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Leandro Damiao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Damiao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leandro Damiao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Damiao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mayıs 2008 yılında Marcílio Dias

6 Kasım 2008 yılında CA Aichinger

7 Kasım 2008 yılında Tubarão-SC

16 Ocak 2009 yılında CA Aichinger

25 Mayıs 2009 yılında Inter B

31 Aralık 2009 yılında CA Aichinger

1 Ocak 2010 yılında Internacional

10 Ocak 2014 yılında Santos FC

1 Ocak 2015 yılında Cruzeiro

10 Aralık 2015 yılında Santos FC

4 Şubat 2016 yılında Betis

30 Haziran 2016 yılında Santos FC

12 Temmuz 2016 yılında Flamengo

23 Temmuz 2017 yılında Santos FC

24 Temmuz 2017 yılında Internacional

31 Aralık 2018 yılında Santos FC

2 Şubat 2019 yılında Kawasaki Front.

Leandro Damiao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Damiao şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Leandro Damiao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 9 numaralı formasıyla 27 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

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