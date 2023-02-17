Leandro Depaepe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Depaepe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Depaepe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Depaepe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Depaepe 5 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Depaepe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Depaepe, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Depaepe'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Depaepe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Depaepe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Leandro Depaepe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Depaepe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KFC Izegem

1 Temmuz 2017 yılında KSCT Menen

1 Temmuz 2018 yılında Zwevezele

1 Temmuz 2022 yılında FC Knokke

Leandro Depaepe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Depaepe şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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