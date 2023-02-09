Leandro Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leandro Diaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leandro Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Diaz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Diaz 6 Haziran 1992 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Nicolás Díaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Diaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Diaz'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Leandro Diazboyu ve yaşı kaç

Leandro Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leandro Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Lanús

22 Ocak 2012 yılında Tigre

30 Haziran 2012 yılında Lanús

3 Temmuz 2013 yılında Huracán

31 Aralık 2013 yılında Lanús

1 Ocak 2014 yılında CD Everton

1 Temmuz 2014 yılında Atl. Tucumán

1 Ocak 2016 yılında Ferro

27 Temmuz 2016 yılında Sarmiento Junin

27 Ocak 2017 yılında Rafaela

21 Temmuz 2017 yılında Tiburones Rojos

22 Ocak 2018 yılında Atl. Tucumán

22 Ağu 2020 yılında Estudiantes

31 Aralık 2021 yılında Atl. Tucumán

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes

1 Ocak 2023 yılında Lanús

Leandro Diaz kimdir

Leandro Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Diaz şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Leandro Diaz nereli

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