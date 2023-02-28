Leandro Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Diaz 16 Mart 1999 tarihinde Curicó şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Enrique Díaz Parra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Diaz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Leandro Diaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Diaz'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leandro Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CDF Vial

31 Aralık 2018 yılında UdeC U20

1 Ocak 2019 yılında U. Concepción

27 Mart 2021 yılında La Serena

1 Ocak 2023 yılında La Calera

Leandro Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Diaz şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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