Leandro Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Espejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Espejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Espejo 11 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Javier Espejo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Espejo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Espejo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Espejo'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Espejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Espejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Espejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Espejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sp. Peñarol

1 Ocak 2022 yılında Talleres II

31 Aralık 2022 yılında Sp. Peñarol

4 Ocak 2023 yılında Defensa

Leandro Espejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Espejo şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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