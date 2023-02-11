Leandro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Fernandez 23 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro David Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Fernandez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Leandro Fernandez'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leandro Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Belgrano II

1 Ocak 2017 yılında Crucero

30 Haziran 2017 yılında Belgrano II

11 Eylül 2017 yılında Guillermo Brown

30 Haziran 2018 yılında Belgrano II

1 Temmuz 2018 yılında Sportivo Las Parejas

1 Temmuz 2021 yılında Racing (Cba)

Leandro Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Fernandez şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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