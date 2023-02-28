Leandro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leandro Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leandro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Fernandez 12 Mart 1991 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Miguel Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Fernandez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score Futbol yapmaktadır. Leandro Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Fernandez'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leafernandez11ok/

Leandro Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leandro Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Defensa

1 Ocak 2012 yılında Club Tijuana

25 Temmuz 2012 yılında Ferro

1 Temmuz 2013 yılında Defensa

5 Ocak 2014 yılında Comunicaciones

30 Haziran 2014 yılında Defensa

25 Temmuz 2014 yılında Godoy Cruz

12 Ocak 2016 yılında Independiente

1 Ocak 2019 yılında Vélez Sarsfield

31 Aralık 2019 yılında Independiente

3 Eylül 2020 yılında Internacional

8 Mart 2021 yılında Nacional

31 Aralık 2021 yılında Internacional

31 Ocak 2022 yılında Independiente

1 Ocak 2023 yılında U. de Chile

Leandro Fernandez kimdir

Leandro Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Fernandez şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leandro Fernandez nereli

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