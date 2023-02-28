Leandro Finochietto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Finochietto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Finochietto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Finochietto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Finochietto 25 Nisan 1997 tarihinde Capital Federal şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Farid Finochietto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Finochietto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTWAY yapmaktadır. Leandro Finochietto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Finochietto'nin Guaireña FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Leandro Finochietto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Finochietto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Finochietto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Finochietto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Argentinos II

1 Ocak 2019 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2022 yılında Ind. Rivadavia

6 Haziran 2022 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2023 yılında Guaireña FC

31 Aralık 2023 yılında Argentinos Jrs.

Leandro Finochietto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Finochietto şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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