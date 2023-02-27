Leandro Fleitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Fleitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Fleitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Fleitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Fleitas 29 Aralık 1983 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Roberto Fleitas Ovejeros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Fleitas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Fleitas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 10 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Leandro Fleitas'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leandro Fleitas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leandro4.29/

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http://www.facebook.com/leandro.fleitas.395

Leandro Fleitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Fleitas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 925 Bin € kadar çıkmıştır.

Leandro Fleitas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Fleitas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Argentinos Jrs.

29 Haziran 2006 yılında Olimpo

30 Haziran 2007 yılında Argentinos Jrs.

15 Ocak 2009 yılında Alianza Lima

15 Ocak 2012 yılında Juan Aurich

15 Temmuz 2013 yılında Douglas Haig

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

25 Mart 2015 yılında Atlético Torino

29 Temmuz 2015 yılında CD Olmedo

10 Ocak 2016 yılında CA Mannucci

10 Ocak 2017 yılında César Vallejo

Leandro Fleitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Fleitas şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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