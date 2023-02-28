Leandro Garate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Garate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Garate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Garate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Garate 2 Eylül 1993 tarihinde Villa Constitución şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Julián Garate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Garate Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Garate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Garate'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leandro Garate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Garate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Garate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Garate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2013 yılında Tigre II

1 Ocak 2014 yılında Tigre

23 Ağustos 2016 yılında Sandefjord

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2018 yılında Brown Adrogué

1 Ocak 2019 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2019 yılında Brown Adrogué

1 Temmuz 2019 yılında AC Barnechea

1 Mart 2021 yılında Coquimbo Unido

12 Ocak 2022 yılında Unión Española

Leandro Garate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Garate şuan Unión Española takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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