Leandro Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leandro Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leandro Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Gonzalez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Gonzalez 14 Ekim 1985 tarihinde Pigüé şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Gonzalez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Leandro Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Leandro Gonzalez'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leandro Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Leandro Gonzalezboyu ve yaşı kaç

Leandro Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leandro Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Olimpo U19

1 Ocak 2006 yılında Olimpo

1 Temmuz 2008 yılında Racing Club

30 Haziran 2009 yılında Olimpo

1 Temmuz 2009 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2011 yılında CA Colón

1 Temmuz 2012 yılında Estudiantes

4 Ocak 2013 yılında Olimpo

24 Temmuz 2013 yılında San Martín (SJ)

7 Temmuz 2014 yılında Defensa

16 Ocak 2015 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2017 yılında Omonia Lefkoşa

30 Ocak 2018 yılında Quilmes

1 Temmuz 2018 yılında CA Temperley

1 Temmuz 2019 yılında Quilmes

1 Şubat 2021 yılında Gimnasia (J)

Leandro Gonzalez kimdir

Leandro Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Gonzalez şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Sarmiento

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Leandro Gonzalez nereli

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