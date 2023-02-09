Leandro Gonzalez Pirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Gonzalez Pirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Gonzalez Pirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Gonzalez Pirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Gonzalez Pirez 26 Şubat 1992 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Martín González Pírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Gonzalez Pirez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Leandro Gonzalez Pirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Gonzalez Pirez'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Gonzalez Pirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leanpirez/

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Leandro Gonzalez Pirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Gonzalez Pirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leandro Gonzalez Pirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Gonzalez Pirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında River Plate

25 Temmuz 2013 yılında KAA Gent

7 Şubat 2014 yılında River Plate

8 Şubat 2014 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2014 yılında River Plate

5 Ocak 2015 yılında Tigre

15 Ocak 2016 yılında Estudiantes

26 Ocak 2017 yılında Atlanta

10 Ocak 2020 yılında Club Tijuana

6 Temmuz 2020 yılında Miami

10 Ocak 2022 yılında River Plate

31 Aralık 2023 yılında Miami

Leandro Gonzalez Pirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Gonzalez Pirez şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Leandro Gonzalez Pirez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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