Leandro Gonzalez Pirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Gonzalez Pirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Gonzalez Pirez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leandro Gonzalez Pirez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Leandro Gonzalez Pirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Gonzalez Pirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Gonzalez Pirez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Gonzalez Pirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Gonzalez Pirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Gonzalez Pirez 26 Şubat 1992 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Martín González Pírez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Gonzalez Pirez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Leandro Gonzalez Pirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Gonzalez Pirez'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Gonzalez Pirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leanpirez/

Leandro Gonzalez Pirezboyu ve yaşı kaç

Leandro Gonzalez Pirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Gonzalez Pirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leandro Gonzalez Pirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Gonzalez Pirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında River Plate

25 Temmuz 2013 yılında KAA Gent

7 Şubat 2014 yılında River Plate

8 Şubat 2014 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2014 yılında River Plate

5 Ocak 2015 yılında Tigre

15 Ocak 2016 yılında Estudiantes

26 Ocak 2017 yılında Atlanta

10 Ocak 2020 yılında Club Tijuana

6 Temmuz 2020 yılında Miami

10 Ocak 2022 yılında River Plate

31 Aralık 2023 yılında Miami

Leandro Gonzalez Pirez kimdir

Leandro Gonzalez Pirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Gonzalez Pirez şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Leandro Gonzalez Pirez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leandro Gonzalez Pirez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Andres Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andres Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robert Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robert Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Murat Bardakçı'dan skandal Kızılay çıkışı: Bugünkü Kızılay'a ne bağış yaparım ne de para veririm
Murat Bardakçı'dan skandal Kızılay çıkışı: Bugünkü Kızılay'a ne bağış yaparım ne de para veririm
Milton Casco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milton Casco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milton Casco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milton Casco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Merve Tokaz kimdir , kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? CNN muhabiri Merve Tokaz'ın Biyografisi
Merve Tokaz kimdir , kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? CNN muhabiri Merve Tokaz'ın Biyografisi
Depremde mucize: Gaziantep'te 3 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Depremde mucize: Gaziantep'te 3 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor