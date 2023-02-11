Leandro Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Guzman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Guzman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Guzman 19 Nisan 1989 tarihinde Resistencia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Esteban Guzmán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Guzman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Guzman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Leandro Guzman'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Guzman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Guzman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Guzman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Guzman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Atlanta

2 Ocak 2016 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2016 yılında CD Morón

1 Temmuz 2018 yılında Almirante Brown

Leandro Guzman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Guzman şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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