Leandro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro 26 Kasım 1988 tarihinde Andradina şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Leândro Rossi Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 16 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Leandro'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Mixto

1 Şubat 2011 yılında Zawisza Rzgow

1 Mart 2012 yılında Radomiak

30 Haziran 2012 yılında Zawisza Rzgow

16 Temmuz 2012 yılında Radomiak

Leandro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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