Leandro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro 29 Aralık 1983 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Messias dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FootballGoal.eu yapmaktadır. Leandro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2008 yılında Ceará SC

1 Temmuz 2008 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2009 yılında Mesquita-RJ

1 Eylül 2009 yılında Zakarpattia

1 Temmuz 2010 yılında SK Tavriya

1 Temmuz 2011 yılında Volyn Lutsk

1 Aralık 2011 yılında SK Tavriya

1 Ocak 2012 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2013 yılında Volyn Lutsk

12 Eylül 2013 yılında Goverla

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2014 yılında Korona Kielce

1 Temmuz 2015 yılında Gornik Leczna

14 Temmuz 2017 yılında Stal Mielec

5 Temmuz 2019 yılında Gornik Leczna

1 Temmuz 2022 yılında Stal Mielec

Leandro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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