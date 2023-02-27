Leandro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro 12 Mayıs 1993 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Weverson Leandro Oliveira Moura şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CG sports yapmaktadır. Leandro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Leandro'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leandrin21/

Leandro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leandro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Grêmio

1 Şubat 2013 yılında Palmeiras

1 Aralık 2013 yılında Grêmio

1 Ocak 2014 yılında Palmeiras

28 Temmuz 2015 yılında Santos FC

31 Aralık 2015 yılında Palmeiras

6 Ocak 2016 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2016 yılında Palmeiras

1 Şubat 2017 yılında Kashima Antlers

1 Ocak 2018 yılında Palmeiras

6 Ocak 2018 yılında Kashima Antlers

28 Ocak 2020 yılında FC Tokyo

1 Ocak 2021 yılında Kashima Antlers

9 Ocak 2021 yılında FC Tokyo

Leandro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Botafogo FC (2007), Centro de Futebol Zico SE (2008), SE Gama (2008-2010), Grêmio Porto Alegre (2010-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.