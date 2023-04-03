Leandro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Leandro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leandro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.