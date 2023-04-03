Leandro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leandro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leandro 26 Ocak 2003 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Filipe Almeida Dornelles şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leandro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Leandro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leandro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Athletico U20
Leandro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leandro şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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