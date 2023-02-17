Leandro Lacunza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Lacunza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Lacunza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Lacunza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Lacunza 21 Temmuz 1997 tarihinde Punta Alta şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Lacunza Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSSM yapmaktadır. Leandro Lacunza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Lacunza'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Lacunza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Lacunza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Lacunza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Lacunza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Olimpo II

1 Ocak 2018 yılında Olimpo

24 Kasım 2020 yılında Guillermo Brown

1 Ocak 2022 yılında Chacarita Jrs

18 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Leandro Lacunza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Lacunza şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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