Leandro Ledesma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Ledesma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Ledesma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Ledesma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Ledesma 5 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Ledesma Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Ledesma, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Leandro Ledesma'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leandro Ledesma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Ledesma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Ledesma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Ledesma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Chaco For Ever

Leandro Ledesma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Ledesma şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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