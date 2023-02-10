Leandro Maciel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Maciel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Maciel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Maciel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Maciel 29 Aralık 1995 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Isaac Maciel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Maciel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Martin Guastadisegno yapmaktadır. Leandro Maciel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Maciel'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Maciel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Maciel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Maciel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Maciel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Lanús

1 Temmuz 2019 yılında Aldosivi

30 Haziran 2020 yılında Lanús

19 Ağu 2020 yılında Aldosivi

6 Şubat 2023 yılında Central Córdoba

Leandro Maciel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Maciel şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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