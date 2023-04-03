Leandro Mamut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Mamut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Mamut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Mamut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Mamut 31 Aralık 2003 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Mamut Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Leandro Mamut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Mamut'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Mamut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Mamut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2022 yılında Gimnasia II

Leandro Mamut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Mamut şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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