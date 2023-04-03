Leandro Maqkaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Maqkaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Maqkaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Maqkaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Maqkaj 11 Aralık 2002 tarihinde Thun şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsviçre,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Marques Maqkaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Maqkaj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Maqkaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Leandro Maqkaj'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Maqkaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Maqkaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Maqkaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Maqkaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Thun U18

1 Ocak 2020 yılında FC Thun U21

Leandro Maqkaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Maqkaj şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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