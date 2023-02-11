Leandro Martinez Montagnoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Martinez Montagnoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Martinez Montagnoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Martinez Montagnoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Martinez Montagnoli 21 Nisan 1987 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Matías Martínez Montagnoli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Martinez Montagnoli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Martinez Montagnoli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Martinez Montagnoli'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Martinez Montagnoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Martinez Montagnoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Martinez Montagnoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Martinez Montagnoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında River Plate II

1 Temmuz 2006 yılında Def. Belgrano

1 Temmuz 2007 yılında J.J. Urguiza

31 Aralık 2007 yılında Def. Belgrano

1 Temmuz 2011 yılında Ferro

1 Temmuz 2014 yılında Estudiantes BA

19 Ocak 2015 yılında Atlanta

1 Ocak 2016 yılında Colegiales

11 Temmuz 2016 yılında Tampico Madero

19 Temmuz 2017 yılında Def. Belgrano

5 Şubat 2021 yılında CA Mitre

27 Temmuz 2021 yılında All Boys

1 Ocak 2023 yılında Tristan Suarez

Leandro Martinez Montagnoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Martinez Montagnoli şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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