Leandro Morgalla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Morgalla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Morgalla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Morgalla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Morgalla 13 Eylül 2004 tarihinde Biedenkopf şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Morgalla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CN Sports yapmaktadır. Leandro Morgalla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Morgalla'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leandro Morgalla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Morgalla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leandro Morgalla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Morgalla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında TSV 1860 Alt.

1 Temmuz 2020 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2021 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2022 yılında 1860 München

Leandro Morgalla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Morgalla şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leandro Morgalla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SpVgg Unterhaching (-2014), TSV 1860 München (2014-2022)

Almanya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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