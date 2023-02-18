Leandro Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Pinto 24 Ocak 1994 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Climaco Pinto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Pinto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Pinto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Pinto'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leandro Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Pinto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Pinto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Olimpiakos

22 Ağu 2011 yılında Doxa Dramas

30 Haziran 2012 yılında Olimpiakos

2 Temmuz 2013 yılında AEL Kalloni

30 Ocak 2014 yılında Olimpiakos

31 Ocak 2014 yılında PAS Giannina

30 Haziran 2014 yılında Olimpiakos

27 Ağu 2014 yılında PAS Lamia

30 Haziran 2015 yılında Olimpiakos

10 Eylül 2015 yılında PAS Lamia

1 Temmuz 2016 yılında AE Larisa

9 Ağu 2016 yılında AO Trikala

8 Temmuz 2017 yılında Doxa Katokopias

4 Ocak 2018 yılında AO Trikala

1 Temmuz 2018 yılında Olymp. Volou

8 Şubat 2019 yılında Proleter

8 Temmuz 2021 yılında FK TSC

20 Temmuz 2022 yılında Radnik

7 Şubat 2023 yılında RFK Novi Sad

Leandro Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Pinto şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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