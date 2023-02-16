Leandro Putaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Putaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Putaro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leandro Putaro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leandro Putaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Putaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Putaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Putaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Putaro 7 Ocak 1997 tarihinde Göttingen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Putaro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Leandro Putaro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Putaro'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Putaro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leandroputaro/

Leandro Putaroboyu ve yaşı kaç

Leandro Putaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Putaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Leandro Putaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Putaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Wolfsburg Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2014 yılında Wolfsburg U19

26 Şubat 2016 yılında Wolfsburg

5 Ağu 2016 yılında Bielefeld

30 Haziran 2017 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2017 yılında Bielefeld

17 Ağu 2018 yılında E. Braunschweig

30 Haziran 2019 yılında Bielefeld

1 Temmuz 2019 yılında E. Braunschweig

1 Şubat 2021 yılında SC Verl

1 Temmuz 2022 yılında Osnabrück

Leandro Putaro kimdir

Leandro Putaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Putaro şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SVG Göttingen (2002-2006), RSV Göttingen 05 (2006-2009), Hannover 96 (2009-2010), VfL Wolfsburg (2010-2/2016)

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Leandro Putaro nereli

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