Leandro Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leandro Ribeiro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leandro Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Ribeiro 13 Ocak 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Joaquim Ribeiro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Ribeiro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMS yapmaktadır. Leandro Ribeiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Ribeiro'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Ribeiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mlkleandrinho07/

Leandro Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Leandro Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Inter B

1 Ağustos 2015 yılında Arouca

19 Ocak 2016 yılında Inter B

12 Şubat 2016 yılında Gloria

15 Mayıs 2016 yılında Inter B

16 Mayıs 2016 yılında Vila Nova FC

30 Ağustos 2016 yılında Inter B

14 Ocak 2017 yılında FC Dila

14 Temmuz 2017 yılında Maccabi Netanya

25 Mart 2018 yılında FC Dila

25 Ocak 2019 yılında FC Sheriff

31 Aralık 2019 yılında FC Dila

9 Ocak 2020 yılında Seoul E-Land

30 Temmuz 2020 yılında FC Dila

31 Temmuz 2020 yılında Seoul E-Land

21 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

Leandro Ribeiro kimdir

Leandro Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Ribeiro şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sport Club Internacional (2014-2015)

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Leandro Ribeiro nereli

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