Leandro Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leandro Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leandro Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Rodriguez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Rodriguez 1 Mayıs 1987 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Gastón Rodríguez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Rodriguez'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leandro Rodriguezboyu ve yaşı kaç

Leandro Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Leandro Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Llaneros FC

1 Temmuz 2013 yılında CD Morón

1 Ocak 2014 yılında San Simón

1 Ocak 2015 yılında Deportivo Merlo

1 Ocak 2016 yılında Def. Belgrano

1 Temmuz 2016 yılında Digenis Morfou

1 Ocak 2017 yılında Deportivo Merlo

1 Temmuz 2018 yılında Pérez Zeledón

1 Ocak 2019 yılında Arce

22 Mart 2019 yılında Dep. San Pedro

8 Ocak 2021 yılında Sacachispas

1 Temmuz 2021 yılında Aurora

11 Ocak 2022 yılında CA San Telmo

Leandro Rodriguez kimdir

Leandro Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Rodriguez şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Leandro Rodriguez nereli

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