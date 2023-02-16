Leandro Sobral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Sobral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Sobral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Sobral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Sobral 13 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Trajano de Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Sobral Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Sobral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 11 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Leandro Sobral'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leandro Sobral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Sobral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Leandro Sobral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Sobral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Haziran 2021 yılında Alagoinhas-BA

19 Eylül 2022 yılında Guarany-CE

15 Aralık 2022 yılında Alagoinhas-BA

Leandro Sobral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Sobral şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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