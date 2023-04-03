Leandro Soria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Soria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Soria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Soria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Soria 29 Ekim 2004 tarihinde New York City şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Soria Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Real Player yapmaktadır. Leandro Soria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Godoy Cruz II futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Godoy Cruz II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Soria'nin Club Deportivo Godoy Cruz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leandro Soria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Soria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Soria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Soria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Godoy Cruz II

Leandro Soria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Soria şuan Club Deportivo Godoy Cruz II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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