Leandro Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Sosa 24 Haziran 1994 tarihinde Punta del Este şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Sosa Toranza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Sosa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Neira yapmaktadır. Leandro Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Sosa'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Sosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/10leososa

http://www.instagram.com/leandro_sosa10/

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http://www.facebook.com/Leandro-Sosa-1007781419267225

Leandro Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Leandro Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CA Atenas

1 Ocak 2016 yılında O'Higgins

31 Aralık 2016 yılında CA Atenas

3 Şubat 2017 yılında Racing Club

31 Aralık 2017 yılında CA Atenas

21 Temmuz 2018 yılında Atl. Venezuela

31 Ocak 2019 yılında CD Olimpia

27 Ağustos 2019 yılında Progreso

6 Ocak 2020 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2022 yılında Sport. Cristal

Leandro Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Sosa şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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