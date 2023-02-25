Leandro Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Vega kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leandro Vega ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leandro Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Vega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Vega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Vega 27 Mayıs 1996 tarihinde José C. Paz şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Sebastián Vega şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Vega Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Leandro Vega, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Leandro Vega'nin CS Emelec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Vega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/96Leo_vega

http://www.instagram.com/leandrovega08/

Leandro Vega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Vega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leandro Vega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Vega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında River Plate

2 Eylül 2016 yılında Newell's

28 Şubat 2017 yılında River Plate

14 Temmuz 2017 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2018 yılında River Plate

19 Temmuz 2018 yılında CS Emelec

30 Haziran 2019 yılında River Plate

1 Temmuz 2019 yılında CS Emelec

10 Ocak 2022 yılında Antofagasta

31 Aralık 2022 yılında CS Emelec

Leandro Vega kimdir

Leandro Vega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Vega şuan CS Emelec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Leandro Vega Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leandro Vega nereli

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