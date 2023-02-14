Leandro Zbinden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Zbinden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Zbinden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Zbinden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Zbinden 30 Temmuz 2002 tarihinde Fribourg şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsviçre,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro José Zbinden şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Zbinden Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Leandro Zbinden, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Leandro Zbinden'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Zbinden Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Zbinden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Zbinden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Zbinden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2020 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2021 yılında BSC Young Boys

Leandro Zbinden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Zbinden şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Plaffeien (2010-2014), FC Fribourg (2014-2017), BSC Young Boys

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.