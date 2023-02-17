Leard Sadriu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leard Sadriu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leard Sadriu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leard Sadriu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leard Sadriu 22 Nisan 2001 tarihinde Ferizaj şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leard Sadriu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Leard Sadriu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Leard Sadriu'nin NS Mura ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Leard Sadriu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leard Sadriu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leard Sadriu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leard Sadriu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Shkendija Altyap

1 Ocak 2019 yılında Shkendija

12 Ocak 2021 yılında KF Skënderbeu

30 Haziran 2022 yılında Shkendija

1 Eylül 2022 yılında NS Mura

Leard Sadriu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leard Sadriu şuan NS Mura takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Leard Sadriu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova takımında 3 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Kosova U19 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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