Leart Haskaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leart Haskaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leart Haskaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leart Haskaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leart Haskaj 24 Şubat 2004 tarihinde Neustadt an der Weinstraße şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kosova,Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leart Haskaj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DACI Holding GmbH yapmaktadır. Leart Haskaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leart Haskaj'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Leart Haskaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leart Haskaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Hoffenheim Alt.
1 Temmuz 2020 yılında Hoffenheim U17
1 Temmuz 2021 yılında Hoffenheim U19
31 Ocak 2023 yılında Gr. Fürth II
Leart Haskaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leart Haskaj şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SV Südwest Ludwigshafen, Ludwigshafener SC, VfR Wormatia Worms, SV Waldhof Mannheim (-12/2017), TSG 1899 Hoffenheim (01/2018-01/2023)
Leart Haskaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kosova U19 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.