Leart Shkodra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leart Shkodra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leart Shkodra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leart Shkodra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leart Shkodra {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leart Shkodra Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına - tarihinde katılmıştır. Leart Shkodra'nin SC Gjilani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Leart Shkodra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leart Shkodra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leart Shkodra şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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