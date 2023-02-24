Leart Zekolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leart Zekolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leart Zekolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leart Zekolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leart Zekolli 24 Ekim 2001 tarihinde Maxhunaj, Vushtrri şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leart Zekolli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asllani Sport Management yapmaktadır. Leart Zekolli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Leart Zekolli'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leart Zekolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leart Zekolli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leart Zekolli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leart Zekolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında KS Besa

4 Mart 2022 yılında Zmaj Makarska

31 Ağustos 2022 yılında FK Partizani

Leart Zekolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leart Zekolli şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.