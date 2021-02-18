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Lebaleb ne demek, hangi dil? İşte Lebalep tdk anlamı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de partisinin 7. il kongresinde kongredeki katılımla ilgili lebaleb kelimesini söylemesinin ardından Lebalep internette Lebalep demek, hangi dil? başlığı ile bakılmaya başlandı. Lebalep kısaca, "Ağzına kadar dolu" anlamında kullanılmaktadır.

Lebaleb ne demek, hangi dil? İşte Lebalep tdk anlamı!

Lebaleb ne demek, hangi dil? İşte Lebalep tdk anlamı! soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili detaylı bilgileri haberimizde derledik.

LEBALEB NE DEMEK?

Eskiden beri günümüze gelen kelimeler arasında yer alan Lebâlep sözcüğü Farsça da "Ağzına kadar dolu" anlamında kullanılmaktadır.

LEBALEP HANGİ DİL?

Farsçada dudak anlamındaki "leb" kelimesinden türeyen Lebalep kelimesi Osmanlıca divanlarda sık sık kullanıldığı görülmektedir.

LEBALEB TDK ANLAMI

7 karakter ile yazılan Lebalep kelimesinin baş harfi l harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'e', 'b', 'a', 'l', 'e', 'p', şeklindedir. Lebalep kelimesinin tersten yazılışı pelabel diziliminde gösterilir.

1. zarf, eskimiş Silme:
      "Kahve lebalep dolu, tavan ve duvarlar donanmış." - Yahya Kemal Beyatlı

2. zarf, eskimiş Tıklım tıklım.

Lebalep nedir, ne demek, hangi dil? İşte Lebalep tdk anlamı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rize'de partisinin 7. il kongresinde yaptığı konuşmada kongre katılım sayısına dikkat çekerek "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebaleb dolu" dediği cümle vatandaşlar tarafından çok konuşuldu.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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