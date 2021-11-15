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Leblebi canından etti! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

Bursa'da, 56 yaşındaki Şenel Alptekin, nefes borusuna leblebi kaçması sonucunda tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Leblebi canından etti! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Gülçiçek Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 56 yaşındaki Şenel Alptekin, evinin oturma odasında leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Nefes borusuna leblebi kaçtığı söylenen kadın bir anda yere düşerek bayıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ 

Yakınları, Şenel Alptekin’in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesi sonrasında Alptekin, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şenel Alptekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alptekin'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Leblebi canından etti! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

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